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Van'da çocuğun ölüm oyunu! 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Demirören Haber Ajansı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 12 yaşındaki B.K., oynadığı uzun namlulu silah kazara ateş alınca 10 yaşındaki arkadaşı Yusuf Karakoç'un hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Olay, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü Yaylası'nda dün akşam meydana geldi.

Başına isabet eden mermi öldürdü

Ailesi ile birlikte yaylada olan B.K., henüz kime ait olduğu belirlenemeyen uzun namlulu silahla oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi, B.K.'nin karşısında olan arkadaşı Yusuf Karakoç'un başına isabet etti. Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Gürpınar ilçesine gönderildi. B.K. ise jandarma gözetimine alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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