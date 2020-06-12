Hüda Kaya kimdir aslen nereli Hüda Kaya eşi ve çocukları kimdir?

HDP'li Hüda Kaya Meclis'te yaptığı eşcinsellik açıklaması ile olay oldu. Diyanet'e cevap veren Hüda Kaya'nın sözleri tepki çekti. Peki Hüda Kaya kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? Aslen Boyabatlı olan Hüda Kaya 59 yaşında ve Muhammed Cihad Ebrari, İntisar Saatçioğlu, Nurcihan Saatçioğlu, Zehra Nurulhak Saatçioğlu adında 4 çocuğu var.

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HDP'li vekil Hüda Kaya'nın Meclis konuşması günün konusu oldu. Diyanet'in eşcinsellik açıklamasına tepki gösteren Hüda Kaya 'Diyanet İşleri, ben bir Müslüman olarak, beni temsil eden bir kurum asla değildir. Meşru değildir.' diyerek şimşekleri üzerine çekti.

Bu açıklamanın ardından HDP'li Hüda Kaya kimdir araştırması başladı...

Hüda Kaya ne dedi: HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyanet İşleri Başkanı ile Ankara Barosu arasında yaşanan “LGBT” tartışmasını Meclis’e taşıdı. Diyanet’in, insanlar adına ahkam kesemeyeceğini savunan Kaya, “Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa, Barolar da kendi düşüncesini söyleme hakkına sahiptir. Tekçil bir durum yoktur ortada. Mezhepçi, Emevici düşünceyi bu toplumun İslam adına dayatma hakkına sahip değilsiniz. Diyanet, Diyanetliğini yapacaksa, din adına konuşacaksa, hırsızlık için konuşmalı, çocuk tecavüzleri için konuşmalı, Kur-an kurslarında tecavüze uğrayan erkek çocukların hakkını savunmalı, yolsuzluklar için konuşmalı, boş yere, haksız yere katledilen insanlar için konuşmalı” dedi.

Hüda Kaya kimdir: Aslen Boyabat’lı, işçi bir ailenin kız çocuğu.1960'da İstanbul'da doğdu.

Gültepe ilkokulunda okudu. 12 Eylül öncesi sağcılar arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Irak'lı ile evlendi, üçü kız ikisi erkek beş çocuğu oldu, dokuz yıl sonra boşandı.

Tefsir, sosyal, kültürel, insan hakları, radyo programları çalışmalarının yanında başörtüsü yasaklarına karşı çeşitli alanlarda mücadele yürüttü. Çeşitli dergilerde ve Selam gazetesinde yazılar yazdı.

1998’de başörtüsü eylemlerinin devam ettiği günlerde yolda yürürken gözaltına alındı, “Ulusal Bir Heyecan Gecesi ve Başörtüsü” başlıklı yazısı sebebiyle tutuklandı. O sırada 13 yaşında olan oğlu Muhammed Cihad da Malatya’nın en kalabalık meydanlarından biri olan Akpınar meydanında silah zoru ile gözaltına alındı. Düşünce suçu olarak bilinen 312. madde ile Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandılar. Hüda Kaya bu davadan 20 ay ceza aldı ve yattı.

Hüda Kaya’nın 16, 17 ve 18 yaşlarında olan kızları ise okudukları İmam Hatip Lisesi’ne gelen terörle mücadele ekipleri tarafından sınıflarından gözaltına alındılar, TCK 146'dan yargılandılar.

Kaya ve çocukları bir yıl Pakistan'da bir yıl yaşadıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

28 Şubat döneminin anlatıldığı ‘Başörtüsüne Özgürlük Yolunda- Görülmüştür’adlı iki ciltlik kitabı yayımlandı.

Kardelen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurucusu ve eski başkanı, Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği (IMWU) üyesi ve Türkiye delegesi, Demokratik İslam Kongresi Şura Meclisi üyesi.

HDP’de iki dönemdir MYK’da faaliyet yürüten Kaya 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçild