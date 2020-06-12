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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi koronaya yakalandı

Demirören Haber Ajansı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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Tüm dünyayı etkisi altına corona virüs, devlet liderleri ve eşlerine bulaşmaya devam ediyor.

Bu kez de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

'Beklenmedik bir haberdi'
Zelenska, “Corona virüsü testlerimin sonucu pozitif çıktı. Ben ve ailemin maske, eldiven ve minumum temas gibi kurallara uyduğunu düşünürsek beklenmedik bir haberdi” dedi.

Durumu iyi
Durumunun iyi olduğunu ve hastaneye kaldırılmadığını belirten Zelenska, kendisini eşi ve çocuklarından izole ettiğini söyledi.

Ukrayna’da son paylaşılan verilere göre 29 bin 753 vaka ve 870 can kaybı kayıtlara geçti.

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