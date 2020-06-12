HABER /  GÜNCEL
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

İlker Başbuğ iftira ve hakaret suçundan ifade verdi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyede bir saat ifade verdi. Başbuğ ifadesinde ''idam cezası kalkmasaydı aranızda olmayabilirdim'' dedi.

Abone ol

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Bunun üzerine İlker Başbuğ ifade vermek üzere avukatı İlkay Sezer ile saat 15.50 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

İfadesi 1 saat sürdü
İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması işlemi, bir saat sürdü.

İdam cezası kalkmasaydı aranızda olmayabilirdim
Başbuğ adliye çıkışında yaptığı yazılı açıklamada, "Haksız şekilde 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldım. TSK'ya karşı komplolarla mücadele görevimdir. İdam cezası kalkmasaydı aranızda olmayabilirdim" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li 6 milletvekili suç duyurusunda bulunmuştu
Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti'li 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kızılırmak'ta boğularak can veren çocukların cenazesinde yürek bukan görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Erdoğan 14 Haziran'da açılışını yapacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Haziran ayı başında salgın bitecek' diyenleri eleştirdi
Ali Babacan'dan Türkiye'yi sallayacak erken seçi açıklaması! İşte seçim tarihi
İstanbul merkezli 8 ilde ByLock operasyonu
İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması! 3 vardiya halinde çalışacaklar
Samsun'da sapıklığın dikalası! Ambulansla götürülürken hemşireyi taciz etti
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD’ye Metin Topuz tepkisi
MHRS portal tahlil sonucu sorgulama nasıl olur 2020 girişi
Bursa'da cezaevi firarisinin akılalmaz kaçışı Araç çaldı 3 kişiye çarptı ve dahası
Helal olsun İnegöl'ün emlakçılarına! Fırsatçıların evlerini satmayacaklar
Esed'in yerine geçeceği söylenen isimden Türkiye açıklaması
Karne notu nasıl verilecek 2020 karneler nereden nasıl alınacak?
Yorumlar 9 yorum