İlker Başbuğ iftira ve hakaret suçundan ifade verdi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyede bir saat ifade verdi. Başbuğ ifadesinde ''idam cezası kalkmasaydı aranızda olmayabilirdim'' dedi.

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Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Bunun üzerine İlker Başbuğ ifade vermek üzere avukatı İlkay Sezer ile saat 15.50 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

İfadesi 1 saat sürdü

İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması işlemi, bir saat sürdü.

İdam cezası kalkmasaydı aranızda olmayabilirdim

Başbuğ adliye çıkışında yaptığı yazılı açıklamada, "Haksız şekilde 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldım. TSK'ya karşı komplolarla mücadele görevimdir. İdam cezası kalkmasaydı aranızda olmayabilirdim" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li 6 milletvekili suç duyurusunda bulunmuştu

Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti'li 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.