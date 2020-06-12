Kızılırmak'ta boğularak can veren çocukların cenazesinde yürek bukan görüntüler

SİVAS'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğularak ölen kardeşler Kadir Yağmur (10) ve Mahmut Yağmur (12) memleketleri Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde toprağa verildi. Baba Muhittin Yağmur'un 2 evladının yan yana koyulan tabutlarını tutarak feryat ettiği cenazede amca İbrahim Yağmur, yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önüne diz çökerek Kürtçe ağıtlar yaktı.