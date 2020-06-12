MHRS portal tahlil sonucu sorgulama nasıl olur 2020 girişi

Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması olan MHRS portal birçok vatandaş tarafından kullanılıyor. MHRS ile hastaneye gitmeden tahlil sonuçlarını görüntülemek mümkün. Peki MHRS üzerinden tahlil sonuçları nasıl sorgulanıyor?

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Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması olan MHRS portal üzerinden Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlar online olarak istedikleri hastanede istedikleri doktora ve aile hekimine muayene olmak için randevu alabiliyorlar. Vatandaşlar tarafından en sık kullanılan MHRS uygulaması ile tahlil sonuçlarını da kolayca sorgulayabilirsiniz. Peki MHRS tahlil sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

MHRS TAHLİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile hastanelerde sıra saatlerce sıra bekleme sorunu hem hastalar hem de hasta yakınları için ortadan kalktı. İnternet üzerinden, istenilen hekimi seçerek randevu alınabilir ya da yaptırılan tahlillerin sonuçlarının çıkıp çıkmadığını kontrol edilebilecek.

Bu uygulamalardan faydalanmak için öncelikle www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine giderek giriş yapmak gerekiyor. Eğer daha önce üyelik almadıysanız, yeni üyelik oluşturmalısınız.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde yeni üyelik almak için www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine gidilerek, sağ tarafta yer alan “Randevu Al” butonuna bastıktan sonra yönlendirilen sayfa MHRS giriş ekranı. Giriş ekranında isterseniz e-devlet ile giriş yapabilir, isterseniz de “Yeni Üye” seçeneğine tıklayarak üyelik işleminizi yapabilirsiniz. Üye olurken sizde belirleyeceğiniz bir şifre ve T.C. kimlik numaranız ile işlemi tamamlayabilirsiniz.

TAHLİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MHRS Tahlil Sonucu Sorgulama İşlemi Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde giriş yaptıktan sonra, hangi hastanede tahlil yaptırdıysanız o hastaneyi seçerek, hastanenin ilgili tahlil sonuçları sayfasında size verilmiş olan randevu sonuç bilgileriniz ile sisteme tekrar giriş yaparak tahlil sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Burada bilinmesi gereken en önemli nokta ise tahlil sonuçları için sistem üzerinde her hastanenin farklı gösterme sisteminin bulunması. Yani bazı hastanelerde tahlil sonucunuzu görebilmek için doğum tarihi, barkot numarası gibi bilgiler istenebilir. Bu gibi durumlarda da hastaneyi arayarak MHRS tahlil sonuçlarınızı öğrenebilmeniz için gerekli olan bilgileri alabilirsiniz.