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Esed'in yerine geçeceği söylenen isimden Türkiye açıklaması

Rusya’nın Beşar Esed’den vazgeçebileceği tartışmalarının akabinde adı Esed’e alternatif olarak gündeme gelen Fahd el-Mısri'den Türkiye açıklaması geldi.

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Suriye'de katil Beşşar Esed'e alternatif olarak gündeme gelen Fahd el-Mısri, Türkiye ile ilgili olarak yaptı. “Suriye’de Esed dönemi bitmiştir” ifadelerini kullanan el-Mısri, “Yeni bir Suriye üzerine düşünme vakti geldi. Biz Fransa modeline yakın bir modeli Suriye’de uygulamak istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye ilişkin konuşan el-Mısri, Ankara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğine dikkat çekti. El-Mısri, şunları söyledi: “Türkiye önemli bir komuşumuz. Türkiye’nin de Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekiyor. Türkiye’nin milli güvenlik endişelerini de anlıyoruz. Ama Suriye’deki Kürtlerin durumunun farklı olduğunu anlamalı.”

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