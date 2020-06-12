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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD’ye Metin Topuz tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Metin Topuz'un tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepkide bulundu.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına yanıt verdi.  

Şentop, mahkemenin Metin Topuz kararıyla ilgili olarak, "Dünya sadece ABD mahkemelerine saygı duymak zorunda değil. ABD de Türkiye'deki mahkemelere saygı duymalı" açıklamasında bulundu. 

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