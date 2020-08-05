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Altından yeni bir tarihi rekor daha! Gram altının fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün daha da sertleşti. Altının onsu için dile getirilen ve psikolojik sınır olan 2000 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte gram altın 452.6 liraya kadar yükseliş gösterdi.

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Altın fiyatlarındaki yükseliş sürekli devam ediyor. Ons altının 2000 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte gram altında da yeni rekorlar geldi. Ons altın fiyatları tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Analistler tarafından ons altın için dile getirilen ve psikolojik sınır olan 2000 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte gram altın 452.6 liraya kadar yükseliş gösterdi.

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim küresel piyasalarda güvenli liman olan altına olan ilgiyi artırıyor. Ons altın 2031 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tarihi yüksek seviyede bulunan ons altınla birlikte gram altında da yükseliş devam ediyor.

Gram altın gün içinde en düşük 445.9 lira, en yüksek 452.6 lira seviyesini gördü. Saat 07:54 itibarıyla gram altın 449.6 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise gün içinde en düşük 2009 dolar, en yüksek 2031 dolar seviyesine ulaştı. Saat 07:54 itibariyle 2021 dolar seviyesinde bulunuyor.

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