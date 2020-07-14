Alibaba'nın kurucusu milyarlarca dolarlık hisse sattı

ÇİN merkezli Alibaba'nın kurucularından Jack Ma, milyarlarca dolar değerinde Alibaba hissesini nakite çevirdi.

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Asya'nın en değerli şirketlerinden “Alibaba Grubunun” kurucusu Jack Ma, milyarlarca dolar değerinde hisse senedi sattı.



CNN International'da yer alan habere göre, bu satış sonrası Ma'nin Alibaba'daki hisselerinin oranı yüzde 6.2'den 4.8'e düştü. Aynı habere göre, 55 yaşındaki Ma bu satışı 8.2 milyar dolar (50 milyar 300 milyon TL) karşılığında gerçekleştirdi.



Alibaba hisseleri geçtiğimiz yıldan beri süren artış trendi ile yüzde 50'ye yakın artış yaşamıştı. Ancak Ma’nın Alibaba hisselerini ne zaman sattığına dair bir bilgi bulunmuyor.



Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, geçtiğimiz yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklamıştı.