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Lorenzo Brown Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız oyuncusu Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, son sezonu Kızılyıldız’da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown (1.96, 1990) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-20 sezonunda Kızılyıldız ekibine transfer olan Brown, burada başarılı bir sezon geçirdi. EuroLeague'de 27 maça çıkan Birleşik Amerikalı oyuncu, 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaund, 1.1 top çalma ve 13.0 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı. Brown, Adriyatik Ligi'nde ise 18 karşılaşmada 10.6 sayı, 6.3 asist, 2.7 ribaund, 1.4 top çalma istatistiklerini yakaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Lorenzo Brown'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

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