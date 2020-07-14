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Beşiktaş'ta halk otobüsü yaya geçidinde kadına çarptı

BEŞİKTAŞ'ta yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün cep telefonu ile konuşurken kadına çarptığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ta bir kadın, cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kuruçeşme yönünde ilerleyen Özel halk otobüsü kadına çarptı. Çapmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken yere savrulan kadın ağır yaralandı. Yaralının yardımına koşan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği alırken bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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