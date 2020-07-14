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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.50'de başladı.

Külliye'de kabine toplantısı 

Toplantıda koronavirüs salgını, İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı, diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

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