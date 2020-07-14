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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.50'de başladı.
Külliye'de kabine toplantısı
Toplantıda koronavirüs salgını, İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı, diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.