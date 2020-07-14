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Adıyaman’da örtü yangını ormana sıçradı

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da otluk alanda başlayan örtü yangını meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 3 hektarlık alanın etkilendiği yangın 4 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı.

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ADIYAMAN merkeze bağlı Esence köyü ile Dağkuyucak köyü arasındaki alanda yangın çıktı. Otluk alanda bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Otların tutuşturduğu bitki örtüsü yangını meşe ağaçlarının bulunduğu bölgeye kadar ilerledi.

Orman alana yayılan yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylü vatandaşlarda ekiplerin yangın söndürme çalışmasına yardım etti.

Yaklaşık 3 hektarlık alanın etkilendiği yangın 4 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken Esence Köyü Muhtarı Hasan Çelik, dağlık araziye itfaiye ekiplerini çıkmakta güçlük çektiğini, ekiplere köylü vatandaşların yardım ederek yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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