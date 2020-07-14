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Endonezya'da sel felaketi: 13 ölü 46 kayıp

ENDONEZYA'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 13 kişi öldü, 46 kişi kayboldu.Bölgede kayıpları kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde etkili olan yağışlar Masamba nehrinin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, 4 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği sel felaketinde şu ana kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede kayıpları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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