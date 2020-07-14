15 Temmuz'da iki oğlu ile damadını şehit veren Muzaffer ninenin acısı ilk günkü yerini koruyor

15 Temmuz darbe gecesi iki oğlu ile damadını şehit veren Muzaffer Gülşen, evlatlarının sürekli aklında olduğunu söyleyerek onların fotoğraflarına bakıp ağlayarak günlerini geçirdiğini belirtti.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden iki oğlu ile damadını şehit veren 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, o geceyi unutamıyor.

Gülşen, o gece damadı Lütfi Gülşen ile misafirlikten geldiklerini söyleyerek eve döndükten sonra bir süre yatıp uyuduğunu, darbe girişimden kızı Menzile Gülşen vasıtasıyla haberdar olduğunu aktardı. Gülşen, oğulları Hakan ve Mehmet'in yanı sıra damadı Lütfi Gülşen'in darbecilere karşı sokağa çıktığını ise daha sonra öğrendiğini söyledi.

Muzaffer nine şöyle konuştu:

"Gittiklerinden sonra haberim oldu. Hakan ile Mehmet'in gittiğini bilmiyordum sonradan öğrendim. Duydum ki şehit olmuşlar düşmanın ateşi ile yanmışlar... Oğlum Hakan o gün beni türbeye götürmüştü. 'Yarın tekrar götüreyim anne' demişti, götüremedi. Aynı o günkü gibi içimin acısı hiç dinmiyor, üstüne ekliyor, aklıma gelmediği hiçbir dakika olmaz, her saniye aklımdalar. Çok özledim, resimlerine baka baka ağlaya ağlaya günlerimi tüketiyorum."

Muzaffer Gülşen, 4 yıldır acısının dinmediğini daha da arttığını kaydederek, "Yavrularımla geçirdiğim günleri hatırlayarak geçirdiğim günleri yaşıyorum." dedi.