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İşten çıkarma yasağı uzatılıyor! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı ve ve kısa çalışma ödeneği uygulamasını devam ettirecek yasa değişikliği önerisi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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