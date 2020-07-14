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İzmir'de eski çiftin sokak ortasında tartışması kanlı bitti! Bir kadın daha öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de sokakta eski evli çift birbiriyle karşılaşınca olanlar oldu... İkili arasında çıkan tartışma, cani kocanın çıkardığı bıçağı talihsiz kadına saplamasıyla son buldu. Olay sonrası kaçan cani adam yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay Seferihisar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yeri önünde meydana geldi.

Tartışma üzerine taşıdığı bıçağı sapladı

Sultan K. (32) isimli kadın, iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Erdal D. (37) ile karşılaştı. Eski koca burada ayrıldığı eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Erdal D. yanında taşıdığı bıçağı talihsiz kadına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Sultan K.'yi gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ameliyata alınsa da hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sultan K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, ameliyata alındı.Sultan K., burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D. ise, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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