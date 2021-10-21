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Ali Babacan ve Ahmet Davutoğu da Millet İttifakı'na katılıyor! ‘Cumhur tek, Millet birlik’

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğu da Millet İttifakı'na katılıyor! ‘Cumhur tek, Millet birlik’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesinden “güçlü Millet İttifakı” vurgusu çıktı. Son kulis bilgisine göre, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de Millet İttifakı içinde yer almak için harekete geçti...

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Uzun süredir “güçlendirilmiş parlamenter sistem” üzerinde çalışan altı muhalefet partisinin tümünün “Millet İttifakı içinde yer alacağı” iddiası konuşulmaya başlandı. İttifakın 2022 yılında ‘Cumhur tek, Millet birlik’ sloganını kullanması bekleniyor.

Cumhuriyet’in kulis haberine göre, iki liderin görüşmesinin ana başlığını ekonomi oluşturdu. Muhalefetin “söylem birliği” için seçim sürecine girerken sahada daha çok “ekonomi üzerine vurgu yapacağı” ifade edildi.

Akşener'in Babacan ve Davutoğlu görüşmeleri...

Dün biraraya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in bir diğer gündemi de “Millet İttifakı’nın genişlemesi”ydi. Akşener’in, daha önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'la görüşmesinde, “Türkiye’deki ekonomik buhran, salgının etkileri ve iktidarın metal yorgunluğu ile yaşadığı oy kaybından” hareketle 2023 seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olacağını vurguladığı belirtildi.

Babacan ve Davutoğlu parti yetkili organlarına götürdü

Akşener ile yaptıkları görüşmelerin ardından hem Davutoğlu hem de Babacan’ın “Millet İttifakı içinde yer alma görüşünü, partilerinin yetkili kurullarıyla paylaşacağı” öğrenilirken, bu kapsamda Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesinde “ittifakı genişletme çalışmaları ele alındı.

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