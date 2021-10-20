Türkiye 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 361 bin 350 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ekim 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 803 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Türkiye nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı" değerlendirmesinde bulundu.