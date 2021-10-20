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Szalai için Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid iddiası!

Szalai için Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid iddiası!

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'nin Avrupa devleri Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri çeken Attila Szalai, Avrupa devlerinin transfer radarında. Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'in, başarılı stoperi kadrolarına katmak istedikleri iddia edildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre defansında Chiellini ve Bonucci gibi iki tecrübeli stoperi bulunan İtalyan devi Juventus, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre İtalyan ekibi Ocak ayında Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

Başarılı stopere talip olan diğer Avrupa devleri ise Chelsea ve Atletico Madrid. İki kulüp de Macar futbolcuyu transfer etmek istiyorlar.

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