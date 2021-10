Hadi Özışık sordu: AK Parti'ye il ve ilçe başkanları ile gençlik kolları başkanları da mı tebdil-i kıyafet seçiliyor?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti'nin tebdil-i kıyafet halk arasına inmesini, son anket sonuçlarını, Bülent Arınç ve Alaaddin Çakıcı'nın son açıklamalarını degerlendirdi... Özlem Gürses'e yapılanı eleştirdiği için kendisine 'dönek' diyenlere de iki çift lafı var Hadi Özışık'ın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta "sahaya inin halka dokunun" talimatı veriyor AK Partililere...

Ama Erdoğan'ın söylediğini muhalefet yapıyor...

Meral Akşener her gün bir yeri gezip halka dokunuyor...

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan da sahadalar...

Haklarını yemeyelim, AK Partililer de her gün sahadalarmış...

Ama "Tebdil-i kıyafet" olarak dolaşıyorlarmış halkın içinde?..

AK Parti teşkilatlarının başındaki isim, Erkan Kandemir söylüyor bunu...

Niye tebdil-i kıyafet peki?.. Ben bilmiyorum, bilen açıklasın...

Tebdil-i kıyafet demişken, Erkan Kandemir AK Parti il başkanlarını, gençlik kolları başkanlarını da tebdil-i kıyafet dolaşarak ma belirliyor acaba!..

Geçmişte AK Parti'ye sallayan, Cumhurbaşkanı'na ağza alınmayacak küfürler eden, sosyal medyada seksi konuşmalar yapan isimleri bulup teşkilatlarda yönetici yaptı...

Senin gibi bir soytarının davasıyla, diniyle benim işim olmaz

Erkan Kandemir tebdil-i kıyafetle dolaşıp raporlar ede dursun muhalefet tebdil-i kıyafete girmeden sokakta halka bire bir dokunarak gündemi belirliyor. Ak Parti de onlara cevap yetiştirmeye çalışıyor.

Şimdi bu ekranlanda bunları dile getirdiğimizde dönek oluyoruz...

Ne güzel değil mi "Dönek Hadi"...

Gerçekleri anlatmak, doğru yolu göstermek döneklik ise evet ben döneğim...

Sen bir hanım gazeteciye ağza alınmayacak küfürler edeceksin, savcı bu küfürleri hakaret sayıp dava açmayacak, ben bunlara isyan edeceğim ve senin nazarında dönek olacağım!...

Ben döneğim kardeşim…

Senin gibi bir soytarının davasıyla, diniyle benim işim olmaz kardeşim…

Kibir sende, kul hakkı sande, haram lokma sende...

Kibir sende, riyakarlık sende, haram lokma yemek sende, küfür sende, hakaret sende, kul hakkına giren sen, cebini dolduran sen…

Ama haksızlık karşısında susmayınca ben döneğim öyle mi?..

Özlem Gürses’in Özışık kardeşlere yaptığı büyük hazsızlıkları herkes biliyor, bize büyük haksızlıklar etmeye devam ediyor…

Ben onu savunuyor değilim…

Bana haksızlık da etse o bir anne… Evladı var onun…

Bir anneye yapılan haksızlığı eleştirdim diye beyefendi bana ‘dönek’ diyor…

Özlem'e yapılanın aynısı bana yapıldı da ondan biliyorum...

Sen Özlem’e edilen o küfürleri içine sindirebiliyorsan ben sindiremiyorum kardeşim…

Çünkü aynısı bana yapıldı, halen de yapılıyor…

Ölmüş babama, yaşlı anama, hatta körpecik torunuma edilen küfür ve hakaretleri yaşayan biri olarak Özlem’e yapılanı bana yapılmış gibi düşünmem döneklik ise…

Vallahi ben döneğim kardeşim…

Yeter artık ya yeter!…

Herkes ali kıran baş kesen olmuş, herkes racon kesiyor…

Sen bize yapılan haksızlıkları biliyor musun?..

Ne mücadeleler veriyoruz biliyor musun?..

Rızkımızın kibir abideleri tarafından nasıl kesildiğini biliyor musun?..

Küçük dağları ben yarattım havasındaki büyük biraderlerin bizi nasıl boğmak istediğini, 60 kişinin çalıştığı bu kurumu batırmak istediklerini biliyor musun?..

Dört koldan mücadeleyi biz verelim, sen klavye başında delikanlılık yap ve bizi döneklikle suçla…

Hadi be ordan ahlaksız herif hadi oradan…

Yetti ya…

Batırın Bunları' talimatı verdiler..

Ben hayatımda en büyük darbeyi “bizim mahalle”den yedim… Bir kişi dönüp “durun ya ne oluyor” demedi…

Talimat üzerine talimat verdiler “batırın bunları” diye…

Yeter artık ya…

Hem Türkiye’nin yakasından düşün hem de Türkiye’nin yakasından düşün…

BÜLENT ARINÇ KONUŞURSA KODESE Mİ TIKILIR?

Bülent Arınç neden "beni kodese mi tıktıracaksınız?" dedi?..

Neden muhalefetin yıpratma dilini kullandı?..

Orasını bilmem ama her seferinde gündeme gelecek bir şeyler söylüyor Bülent Arınç...

Peki... Youtube'dan izlenmesini tavsiye ettiği programdaki gibi liderleri tekrar aynı masa etrafında o kadar nezaketli tartışırken görebilecek miyiz?..

İŞİMİZ FALCILARA KALDI!.. HANGİ SİYASİ ÖLDÜRÜLECEK SÖYLESENİZE!..

Fatih Altaylı'nın karşısında 3 astrolog konuşuyor...

2022'in kıtlık ve yokluk içinde geçeceğini anlatıyorlar...

2023 ve 2024 daha beter olacakmış...

Madem bu kadar geleceği görüyorlar; 'siyasi cinayetler' olacakmış?..

Kimlerin öldürüleceğini de o üç astrolog bize haber veriverseler ya...

Bu bir ironiydi arkadaşlar ona göre dinleyin...

ALAADDİN ÇAKICI ÖLDÜRÜLMEK Mİ İSTİYOR?

Alaaddin Çakıcı bir kez daha enteresan bir açıklamayla yeniden gündemde?..

"En büyük siyasi benim, madem yüreğiniz yetiyorsa beni öldürsenize" diyor...

Sosyal medyada gündem Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker...

Ama sokaktaki adam "80 yaşındayım, emekli maaşıyla geçinemiyorum. Evde soba yakmamak için kendimi sokaklara atıyorum" diyor...

Halkın gündemine bak, sosyal medyadaki gündeme bak...

ANKETLER NE DİYOR?... AK PARTİ ERİYOR... ÖYLE Mİ...

Üst üste anketler yayınlanıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu da AK Parti'nin oyu da geriliyor...

Daha doğrusu bir erime var...

Bunu önlemek için de bir şeyler yapılıyor...

Ama Erkan Kandemir gibiler AK Partilileri 'Tebdil-i kıyafetle" dolaştırıyor...

Hüsnüye Erdoğan "mini mini zamlar" yapıyor...

AK Parti'nin oylarını artırmaya çalışıyorlar!..

Erkan Kandemir sen böyle malzeme vermeye devam et..

2023 çantada keklik değil, bu teşkilat başkanıyla da hiç değil...