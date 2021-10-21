Anayasa Mahkemesi'nden oy birliğiyle 'Gezi Davası' kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası'yla ilgili başvuruyu karara bağladı: "Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verildi."

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Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı’nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuruyu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı'na ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme şu hükme vardı:

1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,

2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,



Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.