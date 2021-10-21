BIST 1.433
DOLAR 9,21
EURO 10,75
ALTIN 527,01
HABER /  DÜNYA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli

Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in geçtiğimiz ağustos ayında test ettiği iddia edilen hipersonik silahlardan endişe duyduğunu ifade etti.

Abone ol

Financial Times, geçtiğimiz günlerde Çin’in ağustos ayında nükleer kapasiteli bir hipersonik füzeyi test ettiğini yazmış, söz konusu denemeden ABD istihbaratının çok sonra haberinin olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

BİDEN, ÇİN'İN HİPERSONİK FÜZELERİNDEN ENDİŞE DUYUYOR
Söz konusu haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden’a Pensilvanya gezisi için başkanlık uçağı Air Force One’a binerken gazeteciler tarafından Çin’in hipersonik füzelerinden endişe duyup duymadığı soruldu.

Biden ise soruya "Evet" yanıtını verdi.

Söz konusu füzelerin ses hızının yaklaşık 5 katı hıza ulaşabildiği, geleneksel savunma sistemleri tarafından durdurulmasının daha zor olduğuna inanılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ise haberi yalanlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna yanıt
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna yanıt
Türkiye 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Casusluk iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Casusluk iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Hadi Özışık sordu: AK Parti'ye il ve ilçe başkanları ile gençlik kolları başkanları da mı tebdil-i kıyafet seçiliyor?
Hadi Özışık sordu: AK Parti'ye il ve ilçe başkanları ile gençlik kolları başkanları da mı tebdil-i kıyafet seçiliyor?
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
Kraliçe Elizabeth 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti
Kraliçe Elizabeth 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti
Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a: Neden AK Parti'de duruyorsun?
Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a: Neden AK Parti'de duruyorsun?
AB'den açıklama: Türkiye kilit ortak olmaya devam ediyor
AB'den açıklama: Türkiye kilit ortak olmaya devam ediyor
HDP tezkere kararına Fransa'yı savunarak tepki gösterdi
HDP tezkere kararına Fransa'yı savunarak tepki gösterdi
Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Mantığı anlamış değilim
Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Mantığı anlamış değilim