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Avustralya’da büyük süpermarket çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

Avustralya’da büyük süpermarket çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

 AVUSTRALYA’da yeni tip koronavirüsün Delta varyantına karşı mücadele ve aşılama çalışmaları sürerken, ülkenin en büyük 3 süpermarket zinciri çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi.

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Ülke genelinde faaliyet gösteren süpermarket devleri Woolworths ve Aldi, Avustralya'daki tüm personeli için Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirirken, Coles, yalnızca Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’ndeki personelin zorunlu aşı olması gerektiğini duyurdu.

Şirket yönetimlerinden yapılan açıklamalara göre, gelecek aylarda yürürlüğe girecek aşı mecburiyeti uygulaması kapsamında, geçerli muafiyetleri bulunmayan tüm çalışanların aşı yaptırmaları gerekiyor.

Aşılama oranları

Avustralya’da, aşıya uygun olan 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 85,8’i Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırırken, çift dozunu da yaptıranların oranı 70,8.

Tam aşılama oranlarının yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla, 2020 mart ayından bu yana kapalı tutulan ülke sınırlarının, yurt dışındaki Avustralyalılara ve vize sahibi uluslararası öğrencilere öncelik verilerek gelecek ay yeniden açılması bekleniyor.

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