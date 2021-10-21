65 yaş üstü vatandaşlar için yeni aşı! Grip aşısı bedava E-Nabız'dan öğrenilecek
Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için grip aşısı tanımlandığını duyurdu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni bir tedbiri duyurdu.
Bakan Koca açıklamasında, "65 yaş üstü büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır" ifadesini kullandı.
Vatandaşlar, grip aşısı tanımlanıp tanımlanmadığını e-Nabız sistemi üzerinden kontrol edebilecekler...