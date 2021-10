Mehmet Ceyhan’dan yüz yüze eğitim uyarısı! Her gün on binlerce çocuk…

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Covid-19 ile semptomları çok benzeyen soğuk algınlığı ve grip vakaları arttıkça, eğitime ara vermeyi teste değil semptoma bağlayan sistemimiz iyice karışacak. Her gün on binlerce çocuk ya Covid bulaştırırken okula gidecek ya da Covid olmadığı halde grip veya soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime ara verilecek" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınına karşı eğitime ara verilmesi tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ceyhan, “Covid-19 ile semptomları çok benzeyen soğuk algınlığı ve grip vakaları arttıkça, eğitime ara vermeyi teste değil semptoma bağlayan sistemimiz iyice karışacak” değerlendirmesinde bulundu.

Hızlı tanı testi önerisi yaptı

Ceyhan, çözüm olarak “Hızlı tanı testlerinin bir an önce alınıp devreye sokulması” önerisini sunarak, “Bu yolla semptom gösteren çocuklarda kısa sürede Covid tanısı konup izolasyon uygulanabilir. Yoksa her gün on binlerce çocuk ya Covid bulaştırırken okula gidecek ya da Covid olmadığı halde grip veya soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime gereksiz yere ara verilecek” dedi.

Bakan Koca: Okullar kesinlikle kapanmayacak

Yüz yüze eğitimle ilgili Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullanmıştı;

- Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda “okullar açık kalacak mı?” sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi.

- En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

- Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok.

- Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.