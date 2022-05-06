Ak Parti'den Ümit Özdağ açıklaması: İçişleri Bakanımıza iftira kampanyaları provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışmada Bakan Soylu'ya destek geldi. Yaşananları iftira kampanyası ve provokasyon olarak niteleyen Çelik, "Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!" dedi.

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İçişleri Bakanlığı'na yönelik mülteci politikasıyla ilgili iddialarla başlayan tartışmada Bakan Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı 'Soros çocuğu' olarak nitelemesi üzerine Özdağ bugün İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitmiş ve gerilimli anlar yaşanmıştı.

Konuya ilişkin AK Parti'den de açıklama geldi ve Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

-Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor.

-Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye’yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir.

-Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!

-Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa’nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir.

-Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır... Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir.