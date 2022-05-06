Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ataşehir'de parkta eşini öldürdü: Namus için öldürdüm, benim eşim size ne

Ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi piknik ve mola vermek de yasak

Kim neyi merak ediyorsa bu belgelerden ulaşacak Atatürk'ün emir ve talimatları da var