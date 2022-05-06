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İsmail Çataklı'dan 'Sessiz İstila' filmi ve Ümit Özdağ açıklaması: Piyonları ciddiye almayacağız

İsmail Çataklı'dan 'Sessiz İstila' filmi ve Ümit Özdağ açıklaması: Piyonları ciddiye almayacağız

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'Sessiz istila' etiketi altında yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama geldi. Paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54’ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu belirten Çataklı Ümit Özdağ ile ilgili tartışmalara da açıklama yaptı.

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İsmail Çataklı "Yalanı attılar, yaydılar ve bunda ısrar ettiler." diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemik yaşayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de konuşan Çataklı "Piyonları bugüne kadar olduğu gibi ciddiye almayacağız." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medyada yayılan 'sığınmacı' paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.

Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.

Açık bir provokasyonla karşı karşıyayız
Yalanı attılar, yaydılar ve bunda ısrar ettiler. Küçük bir kısmını paylaştığım örneklerden de anlaşılabileceği üzere çok açık bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Kamunun paylaştığı rakamları kendilerine göre yuvarlatarak sayıları manipüle ediyorlar. Türkiye'de toplam 5 milyon 500 bin yabancı bulunmaktadır. Bunların tamamı sığınmacı değildir.

1 milyon Suriyelinin geri dönüşü
1 milyon Suriyelinin gönüllü geri gönderilmesi yönelik hazırlanan çalışmanın sonuna gelindi. 13 güvenli yer belirlenmiş 250 bin konut yapımını kapsayan projeler hazırlanmıştır. Detaylar kamuoyuna sayın Cumhurbaşkanımız tarafından paylaşılacaktır. Bazı şahısların milli bütçeden yapıldığına dair bir dezenformasyonu var. Bu proje uluslararası yardım kuruluşları tarafından finanse edilecektir. "

200 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
Yarın birileri kalkıp biri ben Van'da İranlı istemiyorum, öbürü Bulgar istemiyorum, diğeri Ukraynalı istemiyorum derse bunun sonu nereye gidecek. Herkesin iyi düşünmesi gerekiyor. 2011 yılından bu yana 200 bin 958 Suriyeli vatandaş yapılmış bunun 47 bini Türkmen'dir. Özellikle söylüyorum. "

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