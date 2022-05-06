BIST 2.451
DOLAR 14,95
EURO 15,82
ALTIN 902,18
HABER /  EKONOMİ
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

TÜİK'ten scooter açıklaması TÜFE'deki hesaplamada dikkat çekmişti

TÜİK'ten scooter açıklaması TÜFE'deki hesaplamada dikkat çekmişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE ortalama fiyatlar tablosunda yer alan Scooter (Çocuk) maddesi ile ilgili açıklama yaptı. Oyun konsolunun yerini aldığı sebep gösterilerek eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Abone ol

TÜİK, TÜFE ortalama fiyatlar tablosunda yer alan Scooter maddesi ile ilgili açıklama yaptı. TÜİK tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'TÜFE ortalama fiyatlar tablosunda yer alan Scooter (Çocuk) maddesi ile ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirecek ifadeler içeren paylaşım üzerine hazırladığımız açıklama metnimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

3 Şubat 2022 tarihinde Ocak 2022 Haber Bülteni ile birlikte yayımlanan 'Tüketici Fiyat Endeksi Hesaplamaları Hakkında Açıklama' bilgi notunda 2022 yılı TÜFE hesaplamalarında yapılan güncellemeler kamuoyu ile paylaşılmıştır, ilgili açıklamada '0931006' kodu ile takip edilen 'Oyun Konsolu' maddesinin sepetten çıkarılarak kod sistemi gereğince aynı kodu alması gereken ve sepete yeni eklenen 'Scooter (Çocuk)' maddesine ilişkin fiyatların takip edileceği belirtilmiştir.

2022 yılında TÜFE mal ve hizmet sepetinden çıkan maddeler; Mısırözü Yağı, Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya), Kayısı, Kiraz, Yeşil Soğan ve Kanepe'dir. Ayrıca, 'Elektrik Ücreti', 'Sigara', 'Otomobil (Dizel)', 'Otomobil (Benzinli)', 'Otoban Geçiş Ücreti', 'Şehirlerarası Tren Ücreti', 'Cep Telefonu Görüşme Ücreti', 'Sıcak İçecekler (Servis Edilen)', 'Magazin ve Dergi', ''Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar' ve 'Otel Ücreti' maddeleri altında kapsanan madde çeşitleri değiştirilmiş ve madde çeşit ağırlıkları güncellenmiştir. Ayrıca 0931006 maddesi altında takip edilen 'OyunKonsolu' yerine 'Scooter (Çocuk)' girmiştir.

TÜFE değişimlerinin yalnızca bilgi amaçlı paylaşılan ortalama fiyatlar üzerinden değil endeks değerleri üzerinden değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. TÜFE Haber Bülteni altında paylaşılan 'Ana harcama gruplarına göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları' tablosunda yer alan '0931 - Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler' alt harcama grubu endeks serisi incelendiğinde Aralık 2021 - Ocak 2022 geçişinde bu grupta düşüş gerçekleşmediği gözlemlenebilmektedir.'

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Murat Kekilli aslen nereli kaç yaşında evli mi? Murat Kekilli hayatı
Murat Kekilli aslen nereli kaç yaşında evli mi? Murat Kekilli hayatı
İsmail Çataklı'dan 'Sessiz İstila' filmi ve Ümit Özdağ açıklaması: Piyonları ciddiye almayacağız
İsmail Çataklı'dan 'Sessiz İstila' filmi ve Ümit Özdağ açıklaması: Piyonları ciddiye almayacağız
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Nagehan Alçı tepkisi: O da uzaklara gitti
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Nagehan Alçı tepkisi: O da uzaklara gitti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ateş püskürdü Trabzonspor yönetimine sert sözler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ateş püskürdü Trabzonspor yönetimine sert sözler
Bakan Nureddin Nebati İçişleri Bakanlığı'nda: Süleyman Soylu'ya destek ziyaretine Soylu'dan teşekkür
Bakan Nureddin Nebati İçişleri Bakanlığı'nda: Süleyman Soylu'ya destek ziyaretine Soylu'dan teşekkür
Ersin Tatar aslen nereli kaç yaşında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir?
Ersin Tatar aslen nereli kaç yaşında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir?
MHP lideri Devlet Bahçeli de Ümit Özdağ ile tartışmaya katıldı: Ciğerini biliriz terör örgütünün ümidi
MHP lideri Devlet Bahçeli de Ümit Özdağ ile tartışmaya katıldı: Ciğerini biliriz terör örgütünün ümidi
Frana'nın Metz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı cami ateşe verildi
Frana'nın Metz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı cami ateşe verildi
Koronavirüs izinlisi mahkumlar için son tarih uyarısı
Koronavirüs izinlisi mahkumlar için son tarih uyarısı