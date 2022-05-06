Hande Doğandemir sevgilisi kim Onur Tuna ile sevgili mi? Hande Doğandemir kimdir?

Bu akşam Kanal D'nin sevilen müzik ve eğlence programı Afara'nın konuklarından biri de güzel oyuncu Hande Doğandemir olacak. Birçok dizide rol alan Hande Doğandemir en son Annemizi Saklarken dizisinde rol aldı. Oyuncu Onur Tuna kısa süre sevgili olan Hande Doğandemir 36 yaşında.

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Kanal D'nin sevilen programı Afara'nın bu akşamki konuklarından biri de sevilen oyuncu Hande Doğandemir olacak. Son olarak Annemizi Saklarken dizisi ile ekrana gelen Hande Doğandemir 36 yaşında.

Hande Doğandemir dizileri ve filmleri yanı sıra hayatıyla da merak konusu oldu. Peki, Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hande Doğandemir hakkında merak edilenler...

Hande Doğandemir kimdir:

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarıhınde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim görmüştür. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başladı. Oyunculukla birlikte TRT'de sunuculuk yaptı.

İletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapan Hande Doğandemir çeşitli yapım ve rejilerde çalıştı. Kamera arkasında editör yardımcısı olarak en son program içeriği hazırladı.

Kamera arkasında gelen tekliflerin ardından başrollerini oynadığı Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle oyunculuğa ilk adımını attı.

2011-2012 yıllarında, TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde iki sezon Aslı karakterini canlandırmıştır. Dizinin 2. sezonu ile birlikte eş zamanlı olarak TRT Okul'da "Hatırlar mısınız?" programını sunmaya başladı.

Onur Ünlü'nün yönettiği Şubat dizisinde geleceği düşünceleri gören lunapark sahibinin kızı Elem karakteriyle birlikte eşzamanlı konuk oyuncu olarak tek bölümlük Leyla ile Mecnun dizisinde hiç konuşmadan insanlara gülen Şans karakterine hayat vermiştir.

2012 yılında "İbreti Ailem" adlı yaz dizisinde "İpek" karakteriyle absürt-komedi oynadı.

Güneşi Beklerken dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle başrolde oynayarak tanınmıştır.

Sinema kariyerindeki ilk deneyiminde, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma adlı filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırdı. 2015 yılında Kerem Deren'in yazdığı ve başrolünü oynadığı Racon: Ailem İçin adlı dizide Yağmur karakterini canlandırdı.

2020 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolünü canlandırmıştır. Doğandemir, son olarak Exxen’de yayınlanan Hükümsüz dizisinde “Filiz” rolüyle başrolde yer aldı.