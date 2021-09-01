BIST 1.477
DOLAR 8,30
EURO 9,81
ALTIN 482,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Adıyaman'da yaralı teröristi tedavi eden şahıs tutuklandı

Adıyaman'da yaralı teröristi tedavi eden şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını şehit eden yaralı teröristi tedavi eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Adıyaman kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan hava saldırısı sonucu yaralanan 300 bin TL ödüllü (Bezar Elçi) kod adlı Abuzer Arıca’yı tedavi edip Amanoslar'a kaçmasını sağlayan Rıfat Alper’e yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan Rıfat Alper, İl Jandarma Komutanlığına getirilerek sorgulandı. İşlemleri tamamlanan Rıfat Alper daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Rıfat Alper, örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki park cinayetinin arkasından tecavüz çıktı! 13 yaşındaki kızı eve götürüp...
İzmir'deki park cinayetinin arkasından tecavüz çıktı! 13 yaşındaki kızı eve götürüp...
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dizinin dibinde diye eleştirilmişti! Hikmetyar o fotoğraf için ilk kez konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dizinin dibinde diye eleştirilmişti! Hikmetyar o fotoğraf için ilk kez konuştu!
Bursa'da akıl hastanesinden çakarlı araçla kaçtı! Ortalığı birbirine kattı
Bursa'da akıl hastanesinden çakarlı araçla kaçtı! Ortalığı birbirine kattı
ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü
ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü
İtalya'da Covid sertifikası okullarda ve ulaşım araçlarında da zorunlu hale geldi
İtalya'da Covid sertifikası okullarda ve ulaşım araçlarında da zorunlu hale geldi
Yabancı uyruklu iş adamı polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlattı!
Yabancı uyruklu iş adamı polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlattı!
Gülbeddin Hikmetyar'dan Türkiye mesajı: Afganistan'da iyi rolü oynayabilir
Gülbeddin Hikmetyar'dan Türkiye mesajı: Afganistan'da iyi rolü oynayabilir
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı! 15 gün sürecek
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı! 15 gün sürecek
Zonguldak'ta kırmızı ışıkta feci kazada can pazarı! Yaralılar var
Zonguldak'ta kırmızı ışıkta feci kazada can pazarı! Yaralılar var