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Kadıköy'de opera sanatçısına saldırdılar! 2 şüpheli yakalandı

Kadıköy'de opera sanatçısına saldırdılar! 2 şüpheli yakalandı

KADIKÖY'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Sanatçı Dağüstün'ün Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne aldıktan sonra parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ne olmuştu?

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde düzenlenen konserde sahne aldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Dağüsütün'ün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

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