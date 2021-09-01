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Konya'da 2 çocuk annesi pencereye çıkıp intihara kalkıştı! Sebebi...

Konya'da 2 çocuk annesi pencereye çıkıp intihara kalkıştı! Sebebi...

KONYA'da 5'inci kattaki evlerinin penceresine çıkıp intihara kalkışan 2 çocuk annesi S.Y. (45), kapıyı kırarak içeri giren itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi Şehit Muhsin Kiremitçi Caddesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen S.Y., 5'inci kattaki evlerinin penceresine çıkıp intihara kalkıştı. Durumu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı şişme yatağı açarken, polis de kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalara rağmen S.Y. ikna olmadı. Bunun üzerine S.Y. itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp eve girmesiyle kurtarıldı. S.Y., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hazırda bekletilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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