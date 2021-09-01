BIST 1.472
DOLAR 8,33
EURO 9,83
ALTIN 486,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ankara'da dere yatağı kenarındaki binaları su bastı! Daha önce de olmuş

Ankara'da dere yatağı kenarındaki binaları su bastı! Daha önce de olmuş

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde dere yatağı yanında bulunan 2 apartmanda, kısa süreli sağanağın ardından su baskını meydana geldi. Yaklaşık 1,5 metre yükselen sel suları nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Baraj Mahallesi Alaeddin Keykubat Sokak'ta yan yana bulunan 2 apartmanda meydana geldi. Akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan  sağanağın ardından bir süre sonra, apartmanların arkasında bulunan alana sel suları dolmaya başladı. Hızla yükselen sel suyu, dakikalar içinde apartmanların bodrum ve bahçe katlarını doldurdu. Sel nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale gelirken, bahçe katı dairelerinde su seviyesi 1,5 metreye kadar çıktı.

'Bir yılda 2 kez maruz kaldık'

Sel anında evinde kayınvalidesi ve 2 ile 5 yaşlarındaki iki çocuğu ile beraber bulunan Gülbeyaz Bekmezci, site görevlisinin seslenmesiyle ailesiyle beraber apartmandan çıktı. Geçen sene satın aldığı evini ikinci kez su bastığını belirten Bekmezci, "Çocuğu uyuttum ben, annem içerideydi. Yağmur birden yağdı zaten. Görevli arka taraftan camdan seslendi bize, 'sel geliyor çıkın evden' diye. Çocuklarla annemi aldım, nasıl çıktık evden bilmiyoruz zaten. Baraj kapağı diyorlar, adı nedir bilmiyorum. Evin arkasında bir yer var, oradaki rögar kapakları yeterli gelmiyormuş. Her yağmur yağmasında sel basıyormuş burayı, dokuzuncu baskınmış bu. Ben bilmeden geçen yıl aldım, krediyle burayı. Sel baskınından haberim yoktu, bize verdiler. Aldıktan 3 ay sonra aynı şekilde bastı. Bir yıldır tadilatıyla uğraşıyorum, tamamlamadan tekrar aynısı oldu. Bu ikinci bir yılda 2 kez maruz kaldık sele" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Marmara Denizi'nde balıkçılar aylar sonra ilk ağlarını çekti
Marmara Denizi'nde balıkçılar aylar sonra ilk ağlarını çekti
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi
Emine Erdoğan'dan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a "geçmiş olsun" ziyareti
Emine Erdoğan'dan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a "geçmiş olsun" ziyareti
Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu’na neden tepkili?
Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu’na neden tepkili?
Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ Horasan'a tehdit... 'Sizinle işimiz daha bitmedi'
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ Horasan'a tehdit... 'Sizinle işimiz daha bitmedi'
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! İtfaiye müdahale ediyor
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Aday oluyorum desin
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Aday oluyorum desin