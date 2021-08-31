Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Aday oluyorum desin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'a konuk olduğu programda sert açıklamalar yaptı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ı hedef alan Ali Koç meydan okudu.

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Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Twitter'da TT olan 'Ali Koç istifa' etiketi hakkında ciddi ithamlarda bulundu.

İşte Koç'un açıklamaları:

"Pusuda yatan bir ekip var, bunlardan biri Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi. Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor ve bunu açık açık söylüyor. Bu bir nevi darbe, sandık orada, seçim de orada.

"Sürekli trend oluyorum"

Ben ayda 3-4 kez trend listesine giriyorum. Yeni bir şey değil bu. Bu bir troll saldırısı. Bizim kötü gitmemizi isteyenler var."

Birçok konuya değinen Ali Koç, burada yaptığı açıklamasında birinin başkan olmak için seçime aday olması gerektiğini vurguladı.

"Aziz yıldırım aday oluyorum desin, genel kurul çağrısı yapmaya hazırız"

Başkan olmak için önce aday olunması gerektiğini vurgulayan Koç, "Biri başkan olmak istiyorsa, seçime aday olması gerekiyor. Aziz Yıldırım aday oluyorum desin, hemen genel kurul çağrısı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.