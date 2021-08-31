Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bu haber akşamı beklemez' diyerek Şırnak müjdesi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu haber akşamı beklemez" notunu düştüğü paylaşımda, aşılamada uzun süre geride kalan Şırnak'ın yüzde 75 aşılama oranıyla 'mavi' (düşük riskli) kategoriye geçtiğini duyurdu.Abone ol
Aşılama oranı yüzde 75'e erişerek risk haritasında mavi renge bürünen illerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Rengi değişen iller Sağlık Bakanlığınca açıklanan günlük Kovid-19 tablosuyla belli oluyor.
Günün Kovid-19 tablosu açıklanmadan önce paylaşım yapan Bakan Koca Şırnak için müjdeyi duyurdu.
Paylaşımında "Bu haber akşamı beklemez" diyen Koca, "Şırnak işi yarına bırakmadı, şu anda Mavi!" ifadesini kullandı.