BIST 1.472
DOLAR 8,31
EURO 9,83
ALTIN 485,29
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bu haber akşamı beklemez' diyerek Şırnak müjdesi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bu haber akşamı beklemez' diyerek Şırnak müjdesi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu haber akşamı beklemez" notunu düştüğü paylaşımda, aşılamada uzun süre geride kalan Şırnak'ın yüzde 75 aşılama oranıyla 'mavi' (düşük riskli) kategoriye geçtiğini duyurdu.

Abone ol

Aşılama oranı yüzde 75'e erişerek risk haritasında mavi renge bürünen illerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Rengi değişen iller Sağlık Bakanlığınca açıklanan günlük Kovid-19 tablosuyla belli oluyor.

Günün Kovid-19 tablosu açıklanmadan önce paylaşım yapan Bakan Koca Şırnak için müjdeyi duyurdu.

Paylaşımında "Bu haber akşamı beklemez" diyen Koca, "Şırnak işi yarına bırakmadı, şu anda Mavi!" ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Türkiye 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Aşı olanlara hakaret eden antrenör koronavirüse karşı savaşını kaybetti
Aşı olanlara hakaret eden antrenör koronavirüse karşı savaşını kaybetti
Trabzon Of'ta imam baba çocuklarını öldürdü! Sonra da kendini ihbar etti
Trabzon Of'ta imam baba çocuklarını öldürdü! Sonra da kendini ihbar etti
Elif Özarar, sağlıklı kilo verme ile alakalı önemli tüyolar verdi
Elif Özarar, sağlıklı kilo verme ile alakalı önemli tüyolar verdi
Tunç Soyer, aklındaki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Tunç Soyer, aklındaki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sözleşmesi feshediliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sözleşmesi feshediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu diploma töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu diploma töreninde konuştu
Bursa'da evde bıçakla dehşet saçan koca: Ben karımı öldürdüm
Bursa'da evde bıçakla dehşet saçan koca: Ben karımı öldürdüm
İngiliz turist servetini Türk çalışana bıraktı! Sosyal medyanın konuştuğu miras
İngiliz turist servetini Türk çalışana bıraktı! Sosyal medyanın konuştuğu miras