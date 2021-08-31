İngiliz turist servetini Türk çalışana bıraktı! Sosyal medyanın konuştuğu miras

Yıllardır tatil için Kuşadası'na gelen İngiliz turist Charles George Courtney geçtiğimiz günlerde vefat etti. Vasiyeti ailesine okunan Courtney'in, kaldığı otelde çalışan bir Türk görevliye mirasından pay verdiği ortaya çıktı.

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Sosyal medya, Taşkın Daşdan isimli Türk çalışanı konuşuyor... Zira Kuşadası'nda bir otelde belboy olarak çalışan Daşdan, filmleri aratmayacak bir hikayeye konu oldu.

Yıllardır çalıştığı otele tatile gelen İngiliz turist Charles George Courtney ile zaman içinde dost olan Daşdan küçük bir servetin sahibi oldu.

Ülkenin en çok konuşan isimlerinden oldu

İngiliz Daily Mail gazetesi vefat eden Courtney'in vasiyetinde Türk dostunu da unutmadığını yazdı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu olay, Taşkın'ı kısa sürede İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı.

Courtney'i uzun yıllardır tanıdığını belirten Türk çalışan, 'Otelde herkese eşit davranırız, turist gibi değil ailemizin bir parçası gibi' dedi.

Taşkın, Courtney'ye de böyle davrandığının altını çizdi. İngiliz turistin çocuklarının eğitimine de destek olduğunu belirten Taşkın, hastalığı nedeniyle son yıllarında Courtney ile görüşemediklerini belirtti.

Mirasın büyüklüğü açıklanmadı

'Hastalanınca gelmez oldu ancak yine de görüşüyorduk' diyen Taşkın, işini çok sevdiğini ve çalışmaya devam etmeyi planladığını söyledi. Gazete Courtney'in Daşdan'a bıraktığı mirasın boyutunu açıklamazken, bu durumun aile bireyleri arasında şaşkınlık ile karşılandığı bilgisini sayfasına taşıdı.

"Bir daha çalışmasına gerek kalmayacak"

Aynı haberde söz konusu mirasın Türk çalışanın 'bir daha çalışmamasına yetecek miktarda' olduğu bilgisine yer verildi. Her yıl Kuşadası'na tatile gelen Courtney, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.