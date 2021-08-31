Türkiye ve Sırbistan karşılıklı aşı sertifikası anlaşması sağladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç’le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık. Karşılıklı turist sayısını artıracağız" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç’le düzenlediği ortak basın toplantısından öne çıkan açıklamaları;

Afganistan konusu

Tahliyeler ve havalimanının işletilmesi söz konusu, teknik kısımlar haricinde bazı durumlar da söz konusu. DEAŞ'ın saldırılarını da gördük, insani durum konusunda, açlık konusunda sıkıntı var. İnsani yardımları ulaştırırken onların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor. Diğer taraftan göç krizi var, yeni bir göç krizinin olması muhtemel. Düzensiz göçün engellenmesi için alınması gereken tedbirleri de konuştuk.

Karşılıklı aşı sertifikası

İkili ticaret hacmimiz artıyor, bizim lehimize biraz açık var ama buradaki yatırımlarla açığı kapatmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız, 250 milyon dolara ulaştı. Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık, bunun orta vadede turizme etkisi olacak. Karşılıklı turist sayısını artıracağız.

Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor. Niş bölgesinde bir temsilcilik açarak Türk ve Sırp yetkililere yardımcı olacağız.

Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar. Sırbistan'daki Türk yatırımcıların varlığı bizi çok memnun ediyor, Sırp piyasasında Türk yatırımlarının büyük önemi var.