28 Şubat tutuklusu Çetin Doğan Hastaneye kaldırıldı! 'Cezaevinde kalamaz' raporu için

28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Çetin Doğan'ın, Adli Tıp'tan 'cezaevinde kalamaz' raporu almak için hastanede kontrolden geçirildiği öğrenildi.

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28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Çetin Doğan'ın Adli Tıp sürecinin başlaması nedeniyle hastanede kontrolden geçirildiğini açıkladı.

Hüseyin Ersöz, "Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli.” paylaşımı yaptı.

Avukat Ersöz daha sonraki paylaşımında da Çetin Doğan'ın Adli Tıp raporu almak için yaptığı başvuru nedeniyle hastaneye gönderildiğini belirtip, cezaevine döndüğünü açıkladı. Ersöz, "Çetin Doğan bugün sabah saatlerinden itibaren, Adli Tıp sürecinin bir parçası olarak hastanede olduğundan, görüşemedik. Kendisi şuan Cezaevi’nde.” dedi.