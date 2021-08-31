BIST 1.474
DOLAR 8,32
EURO 9,83
ALTIN 483,22
HABER /  GÜNCEL

28 Şubat tutuklusu Çetin Doğan Hastaneye kaldırıldı! 'Cezaevinde kalamaz' raporu için

28 Şubat tutuklusu Çetin Doğan Hastaneye kaldırıldı! 'Cezaevinde kalamaz' raporu için

28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Çetin Doğan'ın, Adli Tıp'tan 'cezaevinde kalamaz' raporu almak için hastanede kontrolden geçirildiği öğrenildi.

Abone ol

28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Çetin Doğan'ın Adli Tıp sürecinin başlaması nedeniyle hastanede kontrolden geçirildiğini açıkladı. 

Hüseyin Ersöz, "Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli.” paylaşımı yaptı.

Avukat Ersöz daha sonraki paylaşımında da Çetin Doğan'ın Adli Tıp raporu almak için yaptığı başvuru nedeniyle hastaneye gönderildiğini belirtip, cezaevine döndüğünü açıkladı. Ersöz, "Çetin Doğan bugün sabah saatlerinden itibaren, Adli Tıp sürecinin bir parçası olarak hastanede olduğundan, görüşemedik. Kendisi şuan Cezaevi’nde.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Fenerbahçeli futbolcular Samatta ile Zanka'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçeli futbolcular Samatta ile Zanka'nın yeni takımı belli oldu
Erdoğan'la görüşme sonrası BAE'den Türkiye açıklaması
Erdoğan'la görüşme sonrası BAE'den Türkiye açıklaması
İran'da Hasan Ruhani'ye 500 bin şikayet mektubu şoku
İran'da Hasan Ruhani'ye 500 bin şikayet mektubu şoku
Ayancık'ta selin izlerini silmeye çalışan askerlere doğum günü sürprizi
Ayancık'ta selin izlerini silmeye çalışan askerlere doğum günü sürprizi
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’e forma hediyesi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’e forma hediyesi
Arsenal ile yollarını ayıran Willian'ın yeni takımı belli oldu
Arsenal ile yollarını ayıran Willian'ın yeni takımı belli oldu
Aras Kargo’da üst düzey atama
Aras Kargo’da üst düzey atama