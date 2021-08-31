Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA’da polis, terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına yönelik faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla yapılan operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Abone ol

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor..

Terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler, burada yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.