BIST 1.465
DOLAR 8,34
EURO 9,85
ALTIN 485,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Avcılar’da 19 yaşındaki genç kız lunaparkta hayatını kaybetti! Aileden şok iddia

Avcılar’da 19 yaşındaki genç kız lunaparkta hayatını kaybetti! Aileden şok iddia

İSTANBUL Avcılar’da ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan 19 yaşındaki Zeynep Günay hayatını kaybetti. Acılı aile lunapark görevlilerinin genç kıza gerekli müdahaleyi yapmadığı iddia edildi. 

Abone ol

Zeynep Günay(19) ailesiyle birlikte gittiği Denizköşkler Sahil’deki lunaparkta bir oyuncağa bindi. Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. Kızlarının fenalaştığını gören aile oyuncağın durdurulmasını söylese de görevliler aldırış etmedi. Genç kız uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan indi.

 Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti. Günay, çağrılan ambulans ile lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay’ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.

"2 - 3 tokat atın kolonya verin kendine gelir"
Genç kızın ölümünde lunapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi. Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay "Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada alete biniyorlar. Hareket ediyor alet daha sonra kız kendinden geçiyor. Bu bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10 - 15 dakika geçiyor. Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar.

Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor bunlar hiç ambulans aramamış. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı mı olup olmadığını adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak.

Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah’ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar belirlendi
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar belirlendi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi İstanbul'da buldu: Tekerlekli sandalyeyle geldi dans ederek çıkacak
Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi İstanbul'da buldu: Tekerlekli sandalyeyle geldi dans ederek çıkacak
Mustafa Sarıgül: İktidara gelmeleri halinde iki görevimiz var
Mustafa Sarıgül: İktidara gelmeleri halinde iki görevimiz var
Aydın'da başkasının HES kodunu kullanan Kovid-19 hastası yolcu otobüsünde yakalandı
Aydın'da başkasının HES kodunu kullanan Kovid-19 hastası yolcu otobüsünde yakalandı
Son dakika Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Son dakika Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Mostafa Mohamed, Bordeaux'yla anlaştı
Mostafa Mohamed, Bordeaux'yla anlaştı
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Taliban'dan kadınlar için üniversite kararı: Erkek öğrenci ve hoca olmayacak
Taliban'dan kadınlar için üniversite kararı: Erkek öğrenci ve hoca olmayacak