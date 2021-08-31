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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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