BIST 1.464
DOLAR 8,34
EURO 9,87
ALTIN 483,81
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Mostafa Mohamed, Bordeaux'yla anlaştı

Mostafa Mohamed, Bordeaux'yla anlaştı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız temsilcisi Bordeaux ile el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Abone ol

Galatasaray Mostafa Mohamed'in transferi için Fransız kulübü Bordeaux'yla anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcuyu Zemalek kulübünden 1.5 sezonluğuna 1.5 milyon dolar kiralama ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 7-8 milyon dolara satması bekleniyor.

Sağlık kontrolünden geçecek 
Kısa süre içinde Fransa'ya gidecek Mostafa Mohamed sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

Galatasaray ve Bordeaux kulüplerinin bu transferi kısa süre içinde açıklamaları bekleniyor.

Bu sezon düşüşe geçmişti
Mostafa Mohamed geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geldikten sonra 21 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 7 maça çıkan Mostafa'nın golü ise bulunmuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Taliban'dan kadınlar için üniversite kararı: Erkek öğrenci ve hoca olmayacak
Taliban'dan kadınlar için üniversite kararı: Erkek öğrenci ve hoca olmayacak
Kocaeli'de 6 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Kocaeli'de 6 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Yüzde 47'si tamamlandı! Yolculuk süresi 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek
Yüzde 47'si tamamlandı! Yolculuk süresi 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul'da!
Yolcunun 'yavaşla' diye bağırdığı sürücü 8 el ateş edip öldürdü
Yolcunun 'yavaşla' diye bağırdığı sürücü 8 el ateş edip öldürdü
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosu açıklandı
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 şüpheli yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 şüpheli yakalandı