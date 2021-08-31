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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 şüpheli yakalandı

YUNANİSTAN’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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