Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 şüpheli yakalandı

YUNANİSTAN’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."