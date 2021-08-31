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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Barış Pınarı Bölgesi'ne ilişkin soslam medya hesabından son dakika açıklama yaptı. 

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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