Bakan Adil Karaismailoğlu açılışı gerçekleştirilecek Yargıtay Kavşağında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın açılışı gerçekleştirilecek Yargıtay Kavşağında incelemelerde bulunmasının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da yapımı tamamlanan Yargıtay Kavşağında incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın açıklaması gerçekleştiren Karaismailoğlu, Türkiye’nin son zamanlarda doğal afetlerle mücadele ettiğini hatırlatarak; afet bölgelerinde gerekli yardımların ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yarın açılışı gerçekleştirilecek Yargıtay Kavşağı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin gerçekleştirdiği projelerle bölgesinde söz sahibi olmaya devam ettiğini belirtti.

“Türkiye, artık bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştü”

Türkiye’nin bütünsel kalkınma hedeflerini destekleyecek ve Türkiye’yi Orta Kordior’da küresel bir lojistik güç haline dönüştürecek altyapı projeleri için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi; Türkiye, artık bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Bu gücü küresel ticarette de sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu’nu, İstanbul - İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü’nü, Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu’nu, Marmaray’ı, İstanbul Havalimanı’nı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Filyos Limanı’nı gibi pek çok projemizi hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Ulaşımın kesintisiz, emniyetli ve akıcı olmasını sağlayacağız”

Türkiye’yi bölgesinde yükseltecek projelere imza attıklarını söyleyerek, açılışı gerçekleştirilecek olan Yargıtay Kavşağı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın ulaşım ve iletişim alanında, hayatını kolaylaştıracak bölgesel projelerimizi de unutmuyoruz. Bu projelerimiz arasında önem arz eden bir projemiz olan Ankara Yargıtay Kavşağındayız. Başkentimizde değeri gün geçtikçe artan İncek Bölgemizdeki Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı üzerinde yer alan Yargıtay Kavşağı Projesinin yapım çalışmalarını tamamladık. Bu yol güzergahı, günde 47 bin aracın geçiş yaptığı başkentimizin trafik yoğunluğu çok yüksek olan bölgelerinden birisidir. Yanı başındaki Anayasa Mahkemesi’ne ek olarak Yargıtay Kampüsü’nün de burada yapılmış olması, bu hattaki araç trafik yoğunluğunu daha da artıracaktır. Bu trafikten kaynaklanan yoğunluğu rahatlatmak amacıyla, tamamladığımız kavşak ile bu kesimdeki ulaşımın kesintisiz, emniyetli ve akıcı olmasını sağlayacağız. Bu yılın Mart ayı sonunda ihalesini gerçekleştirdiğimiz projemiz 151 metresi kapalı kesit olmak üzere, toplam 500 metre uzunluğunda köprülü kavşak yaklaşım, bağlantı ve yan yollardan oluşmaktadır. Toplam proje uzunluğu 1,5 kilometredir. Ayrıca, proje kapsamında oluşturduğumuz 10 bin metrekarelik peyzaj alanında, 50 bin mevsimlik çiçek, 19 bin çalı ve 4 bin 330 adet ağaç yer almaktadır.”

Bakan Karaismailoğlu ile incelemelere katılan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Bakan Karaismailoğlu’na ve 4 ay gibi kısa bir sürede projeyi bitirdikleri için emeği geçenlere teşekkür etti.