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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi! Anne ile 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi! Anne ile 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

ERZİNCAN'dan kaza haberi geldi. Bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

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Süleyman Önal'ın (38) kullandığı 25 ED 635 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, 38 yaşındaki anne Tuğba ile oğlu 9 yaşındaki Mehmet Emin Önal hayatını kaybetti, araç sürücüsü eşi ve oğlu Ahmet Efe Önal (13) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

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