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Taliban kapıları tek tek dolaşıp mektup asıyor! 'Haçlılar için çalışanlar ya teslim olun ya da ölün'

ABD'nin son askerini de çekmesiyle Taliban, Afganistan'da Batı'ya yardım edenlerin kapılarına 'Ya teslim olun ya da ölün' mesajı içeren mektuplar asmaya başladı.

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Son ABD askerinin Kabil'den ayrılması ile Afganistan'da bir dönem resmen sona erdi. 20 yıl sonra iktidarı ele geçiren Taliban ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağlamış durumda. Son dönemde ılımlı mesajlar veren Taliban'ın yeni dönemi merakla beklenirken ülkeden kan dondurucu, tüyler ürpertici haberler gelmeye devam ediyor.

'Haçlılar için çalışanlar ya teslim olun...'

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Taliban, bu 20 yıllık dönemde 'Batı' ile çalışanların kapılarına mektup asıyor Aynı haberlere göre, Taliban 'haçlılar için çalışan' olarak tanımladığı bu kişilere mektuplar ile 'Ya teslim olun ya da ölün' mesajı veriyor.

Taliban mahkemelerine teslim olun!

Söz konusu mektupta bu kişilerin Taliban mahkemelerine teslim olmaları emri yer alıyor. Bu mektubu alanlardan birisi olan Camp Bastion'da pistin inşa etmesine yardım eden 34 yaşındaki altı çocuk babası Naz Daily Mail'e konuştu. İngiltere'ye sığınma başvurusu yapan ancak olumsuz cevap alan Naz, 'mektup resmiydi. Üzerinde Taliban'ın damgası vardı' dedi.

Mahkemeye gidersem ölüm cezası alacağım

Naz, 'Mahkemeye gidersem ölüm cezası alacağım. Teslim olmazsam beni infaz edecekler. Bu yüzden saklanıyorum ve kaçmanın bir yolunu arıyorum' dedi.

İngilizlere tercümanlık yaptı 'Kafirin Casusu' ilan edildi

Eski bir İngiliz askeri tercüman olan başka bir Afgan ise mektupta 'kafirin casusu' olarak nitelendirildiğini belirtti.

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